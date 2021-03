Na de NMBS nu ook minimale dienstverlening bij De Lijn, maar nog niet tijdens staking op 29 maart

Minister Peeters vindt niet dat met de minimale dienstverlening het stakingsrecht wordt aangetast. "Dat blijft onveranderd, maar we willen ook dat de reiziger krijgt waar die recht op heeft: op een stipt en betrouwbaar openbaar vervoer. Al te vaak zien we dat mensen in de kou staan aan een bushalte omdat een bus niet komt opdagen. Daar willen we komaf mee maken."