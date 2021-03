Op de trein enkel aan het raam zitten in het weekend: TreinTramBus verwonderd, kustburgemeesters positief

Ook stelt de voorzitter zich vragen over de uitwerking van de regeling rond toeristische bestemmingen. "Wat is een toeristische bestemming? Dat is zeer vaag. Een trein richting Genk stopt bijvoorbeeld ook in Bokrijk. Is iedereen op de trein tussen Gent en Brussel, want die komt uit die richting, dan ook onderweg naar een toeristische bestemming? "