Na de blokkering van Trump: Twitter laat gebruikers meedenken over regels voor wereldleiders

Even terug naar begin dit jaar, toen Donald Trump aan zijn laatste dagen als president van de Verenigde Staten bezig was. Na de bestorming van het Capitool haalde Twitter eerst een aantal van zijn berichten offline en ontzegde hem 12 uur de toegang. Wat later besloot Twitter Trump helemaal van het netwerk te gooien.

Volgens critici had Trump via Twitter aangezet tot de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Trump-aanhangers uitten kritiek op het besluit van Twitter, terwijl anderen zeiden dat Twitter al eerder actie had moeten ondernemen tegen Trump.