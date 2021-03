BELUISTER - Drie minuten lang één: radiozenders over heel Europa spelen opnieuw samen "You'll never walk alone" 

Op vrijdag 20 maart 2020 om 8.45 uur draaiden 180 Europese radiostations tegelijkertijd "You'll never walk alone" van Gerry & The Pacemakers. Het was een idee van de Nederlandse 3FM-dj Sander Hoogendoorn om zo iedereen hoop en moed te geven tijdens de, toen nog prille, coronacrisis. We zijn een jaar verder en corona domineert nog steeds ons leven. Radio 2-Inspecteur Sven Pichal riep daarom begin deze week op om de actie opnieuw te doen. Meer dan 100 radiozenders over heel Europa stonden vanochtend om 8.45 uur klaar. Bekijk en beluister hierboven het moment.