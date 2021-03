Nieuw futuristisch gebouw in Kortrijk tegen 2023? Intercommunale Leiedal maakt gebouw zonder verwarming of koeling

Samen met de Vlaamse Bouwmeester werkte de intercommunale een vraag uit aan ontwerpers om een flexibel, low-tech en circulair gebouw te tekenen. Het duurzame ontwerp van Eef Boeckx kwam daarbij als beste idee uit de bus. “We hebben echt gekozen om niet te gaan voor een brede uitgesmeerde voetafdruk.”

Lannoo is tevreden dat het ontwerp momenteel veel positieve commentaren krijgt: “We willen het gebouw bewust compact houden, zodat er ook een heleboel parking kan onthard worden, waardoor er plaats is voor een mooie ecotuin, die publiek toegankelijk is."

