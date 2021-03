Nieuwe ontsluitingsweg naar industrieterrein Ter Mote moet centrum Nevele ontlasten

De ontlsuitingsweg komt vooral op landbouwgrond, en dat heeft voor- en nadelen, legt Van Thuyne uit. "Het maakt het eenvoudiger omdat het minder duur is om aan te kopen. Maar anderzijds is dat minder interessant voor de gebruikers, de landbouwers. We gaan alleszins grond zoeken om te compenseren." Als alles meezit beginnen de werken aan de ontsluitingsweg volgend jaar. Ze zouden 1 miljoen euro kosten.