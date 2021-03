Ninove en Beveren voeren "padelpauze" in: "Velden schieten als paddenstoelen uit de grond, maar er is grond te weinig"

Ninove en Beveren laten geen nieuwe padelvelden meer toe in de gemeente. In Ninove is schepen Marc Torrekens (Open VLD) onder meer bang dat er door de hype tennisvelden zullen verdwijnen. “En bovendien hebben we in Ninove gewoon geen grond meer om nieuwe velden aan te leggen”, klinkt het. Op andere plaatsen in de provincie komen er dan weer nieuwe velden.