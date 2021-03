Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA): "In huidige omstandigheden houden we scholen open"

Het Overlegcomité heeft de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen gevraagd om maandag met maatregelen te komen om het aantal besmettingen in te perken. "Het is goed, en ook maar logisch, dat deze verantwoordelijkheid bij de gemeenschappen gelegd wordt", reageert Weyts. "Het brede onderwijsveld heeft altijd verantwoordelijkheid genomen, in samenspraak met de virologen. We blijven de vinger aan de pols houden."

Volgens de minister is een deel van het werk al gedaan. "Aan Vlaamse kant hebben we gedetailleerde draaiboeken klaar met verschillende scenario's. Ik zal die bespreken met de Franstalige en Duitstalige collega's. Ik hoop dat we het er nog altijd allemaal over eens zijn dat onze kinderen en jongeren, onze scholen, onze prioriteit zijn."