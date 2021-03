Virologen en zorgsector houden hart vast voor komende dagen en weken: "Dit is het Overlegcomité van de gemiste kans"

Bij Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen, ziet men het ook met lede ogen aan. “Kan iemand uitleggen hoe de (niet) beslissingen van vandaag de curve en de situatie in de ziekenhuizen gaat doen afbuigen?”, schrijft topvrouw Margot Cloet de frustraties van zich af op Twitter.

“Intussen zien we de ziekenhuisopnames van covidpatiënten alarmerend toenemen. Dat betekent dat àlle zorg - zowel voor covidpatiënten als de andere zorg - in het gedrang komt”, weidt ze uit in een reactie aan VRT NWS. Het kan er bij Cloet niet in dat het Overlegcomité in deze situatie geen bijkomende maatregelen treft om de covidpandemie in ons land in te dijken. "We vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames nog verder moet stijgen vooraleer men drastisch zal ingrijpen.”