Ongeval met vluchtmisdrijf in Rijkevorsel

Rond 19.15 uur is een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd op de Sint-Lenaartsesteenweg in Rijkevorsel. Een auto botste er met een terreinwagen. De bestuurder van de terreinwagen is overgebracht naar het ziekenhuis.

De inzittenden van de auto gingen na het ongeval te voet op de vlucht. De politie startte een zoekactie. De politiezone Noorderkempen kreeg ondersteuning van de politiezone Voorkempen. Eén persoon is reeds gearresteerd. De politie is nog op zoek naar 1 of meer andere inzittenden van de auto. De politie heeft ook een speurhond ingezet.

Door het ongeval is de rijbaan tussen Rijkevorsel en Sint-Lenaarts volledig versperd. Er is een plaatselijke omleiding. De hinder kan nog een tijdje duren.