Oost-Brabant blijft voorlopig gespaard van sterke toename coronapatiënten in ziekenhuizen

De ziekenhuizen in regio Oost-Brabant lijken vooralsnog gespaard te blijven van toenames in het aantal opnames van mensen met een coronabesmetting. Dat blijkt uit cijfers van AZ Diest en RZ Tienen. "Maar we moeten voorzichtig en alert blijven, we weten dat de situatie snel kan wijzigen", zegt Werner Spileers, hoofdarts in AZ Diest.