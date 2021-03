Binnenkort één brandweerdispatching voor heel Vlaams-Brabant: “Voordeliger voor de belastingbetaler”

Om de dispatching samen te krijgen, komt er nieuwe software. Die kost ongeveer een miljoen euro. Brandweerzone West gebruikt de software al vanaf april. Na de zomer trekt zone Oost in bij zone West in de kazerne van Asse. “Hier is meer dan voldoende ruimte en we hebben hier ook state of the art apparatuur. " verklaart Habils."Voor alle duidelijkheid: de twee zones blijven wel nog apart functioneren, maar we zijn er van overtuigd dat dit de samenwerking zal vergemakkelijken.”