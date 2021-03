Opnieuw doden bij protest in Myanmar, buurland Thailand bereidt zich voor op komst van vluchtelingen

Het gewelddadige optreden van het leger om het vreedzame protest tegen de staatsgreep in de kiem te smoren, jaagt ook steeds meer mensen op de vlucht. In Yangon (het voormalige Rangoon), met zo'n 5 miljoen inwoners de grootste stad van Myanmar, is volgens verschillende persagentschappen een exodus aan de gang. Vandaag stonden er files van mensen die de stad uit willen, op weg naar het platteland, waar ze zich veiliger hopen te voelen.