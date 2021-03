Primeur in De Haan: gebouw van meer dan 100 jaar oud wordt eerste klimaatneutraal hotel van Vlaanderen

Hotel des Brasseurs in de Concessie in De Haan krijgt binnenkort een opknapbeurt, maar het moet ook klimaatneutraal worden. Dat is opmerkelijk, want het hotel is een oud, historisch art-nouveaugebouw. Het hotel ligt in een zone die beschermd is.

Om het oude gebouw uiterst milieuvriendelijk te maken, gebruiken ze moderne technieken. “Bij de renovatie willen we de natuur niet belasten, met respect voor het historisch erfgoed. Zo gaan we het gebouw op een hele lage temperatuur opwarmen en op een hoge temperatuur doen koelen”, legt de adviseur uit.