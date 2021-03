Productie keukenfabrikant Dovy stilgelegd na uitbraak coronavirus

In de productieafdeling in Roeselare werken 200 mensen. 40 medewerkers zaten al in quarantaine, een kleine helft daarvan is effectief besmet met het coronavirus. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, besliste de directie om minstens een week geen keukens te produceren.

De bedoeling is om over tien dagen de productie opnieuw op gang te trekken met alleen maar werknemers die negatief getest hebben op het virus. De uitbraak heeft geen gevolgen voor de bedienden want die werken al geruime tijd van thuis. De toonzalen blijven gewoon open.

Zaakvoerder Donald Muylle kent een zekere bekendheid, omdat hij zelf de hoofdrol speelt in de meeste reclamespotjes van de keukenbouwer.