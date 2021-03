Radioloog AZ Klina Brasschaat plaatst bijenhotel in de tuin van het ziekenhuis: "Ik wil bijen een duwtje in de rug geven"

Het AZ Klina in Brasschaat heeft er een nieuwe afdeling bij: een bijenhotel. Het kwam er op initiatief van één van de dokters, radioloog Filip De Roeck. Hij heeft ook in zijn eigen tuin een bijenhotel staan, omdat hij het belangrijk vindt om de bijen zo veel mogelijk te helpen. Het gaat hier om solitaire bijen die van levensbelang zijn voor het verspreiden van stuifmeel, want "dat is tenslotte de basis van het leven voor de planten en de natuur", legde Filip De Roeck uit in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.