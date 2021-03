Salma Nachi (23) uit Kortrijk mag debuutroman publiceren bij prestigieuze uitgeverij uit Nederland

Nachi studeerde in 2020 af als master in de geneesmiddelenontwikkeling en is sinds vorige maand aan de slag bij Pfizer. “Schrijven valt best te combineren met een fulltime job. Ik schrijf zelfs veel gemakkelijker na een dagtaak”, zegt ze. “Verhalen vertellen deed ik al voor ik kon schrijven. In de kleuterklas vroeg ik mijn moeder om die verhalen op te tekenen, omdat ik het zelf nog niet kon. Het is echt een aangeboren talent.”

Pfizer en corona beheersen nu haar leven. “ Ik wil niet kiezen tussen mijn bestaan als auteur en mijn job, beiden zijn zeer belangrijk. Voor Memento is het sneu dat alles opnieuw digitaal moet verlopen, maar we staan echt op de valreep van de ommekeer. We moeten nog even volhouden, en hopen dat iedereen snel wordt gevaccineerd.”