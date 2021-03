Samia Suluhu Hassan legt als eerste vrouw eed af als president van Tanzania

Suluhu Hassan werd in 1960 geboren op de semi-autonome archipel Zanzibar en zette op jonge leeftijd haar eerste stappen in de politiek. In 2000 behaalde ze een zetel in het parlement van Zanzibar, tien jaar later in het nationale parlement. Ze moest wel wat discrimatie doorstaan voor ze zich kon opwerken, maar vandaag wordt de 61-jarige politica vaak "Mama Samia" genoemd, wat in Tanzania geldt als een eretitel die getuigt van respect.