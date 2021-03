Lenteshopping Leuven: "Winkeliers vragen uitdrukkelijk om niet met twee te winkelen"

De regel om alleen te shoppen geldt nog steeds, maar werd de laatste tijd wat minder goed opgevolgd. De gouverneur liet weten dat daar nu opnieuw strenger op toegezien zal worden. Voor de handelaars is de regel echter niet altijd eenvoudig. "Heel wat mensen beslissen graag samen over een aankoop", legt Tine Vandeweerd uit. "Koppels zitten samen in een auto, slapen samen, maar mogen niet samen binnen in een winkel en daarom is het dan soms ook moeilijk om die maatregel na te leven. Maar onze handelaars doen er alles aan om iedereen te sensibiliseren en te benadrukken dat heel belangrijk is om de regels te volgen. En als dat gebeurt, leidt dat soms tot grappige situaties, waarbij de man bijvoorbeeld voor de winkel blijft staan en al dan niet goedkeurend knikt terwijl de vrouw haar aankoop showt in de etalage."