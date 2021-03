Werelddownsyndroomdag met steunkousen van Dieter Coppens van "Down the road"

De zes jongeren uit "Down the road" - dat in 2019 nog een internationale tv-prijs won voor zijn maatschappelijke impact - zijn alvast dolenthousiast. "Wauw, zo leuk om eindelijk het resultaat te kunnen zien van de sokken! Dat we allemaal onze eigen ideeën voor het ontwerp mochten doorgeven, was supertof. We keken ernaar uit om vandaag opnieuw Werelddownsyndroomdag te vieren. En om samen iedereen in de bloemetjes te zetten die anders is, want dat is dik oké", zeggen Lisa, Hélène, Lore, Kevin, Martijn en Pieter.