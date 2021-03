Teleurstelling bij de jeugdsector na Overlegcomité: "Dit is onhaalbaar om nog te organiseren"

Ook Chirojeugd Vlaanderen reageert teleurgesteld en hekelt dat de besluitvorming laat komt. "Veel groepen zullen hierdoor mogelijk hun werking moeten stopzetten, want de afgelopen maanden is al gebleken dat het op organisatorisch vlak moeilijk was voor veel jeugdbewegingen", zegt woordvoerder Niels De Ceulaer.

Het belangrijkste voor de jeugdbewegingen is nu om perspectief op de zomer te bieden, waarin de grotere kampen op het programma staan. "Wij rekenen er echt op dat we als sector mee aan tafel mogen zitten, want dit is geen eindpunt. Er zal werk nodig zijn voor de komende maanden, de klok tikt. We moeten nu al durven beginnen denken aan de zomer om de kinderen, die ongetwijfeld teleurgesteld zijn nu, vooruitzicht te bieden", besluit Van Reusel.