Thuisverpleegster zet élke dag positieve boodschap op mondmasker: "Ik doe het voor een glimlach bij de patiënt"

"Als je gezicht naar de zon draait, valt de schaduw achter je." Dat is de spreuk die vandaag op haar mondmasker staat. Ze haalt de inspiratie voor haar spreuken van het internet, maar ook uit gebeurtenissen. De patiënten vinden het alvast geweldig. "Als ik de kamer binnenwandel, openen ze meteen hun ogen om te kijken wat er op mijn mondmasker staat. De glimlach die dan op hun gezicht verschijnt, is prachtig. Daarvoor doe ik het, want zelf zie ik het natuurlijk niet", lacht thuisverpleegster.