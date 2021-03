Vanaf volgend jaar derde vuilniszak in Brugge, voor organisch afval: "We willen kwart minder restafval"

Met het nieuwe afvalplan moet de hoeveelheid afval in Brugge met een kwart verminderen. Momenteel scoort de Bruggeling, met gemiddeld 200 kilo restafval per persoon, vrij slecht op dat vlak. De stad Brugge hoopt, om samen met afvalintercommunale IVBO, dat gemiddelde nu te verlagen tot iets meer dan 150 kilo per persoon. “Het plan klinkt ambitieus, maar het is wel realistisch”, denkt Tom Espeel van IVBO.