Straatveegmachines ruimen meeste afval per inwoner op in Mechelen en Dessel

Mechelen en Dessel zijn de plaatsen in de provincie Antwerpen waar veegmachines de voorbije jaren het meeste afval per inwoner hebben opgeruimd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) opvroeg. Tussen 2018 en 2019 is het opgeruimde afval per inwoner in Dessel zelfs verviervoudigd. Over heel Vlaanderen verzamelt enkel Middelkerke meer afval per inwoner in.