Vlaamse wijnproductie groeit: “Iedereen moet Vlaamse wijn proberen, de kwaliteit is enorm gestegen”, zegt wijnboer uit Zwijnaarde

Wijnboer Lodewijk Waes is niet nieuw in de sector. Zijn wijndomein bestaat al sinds 2005. “In de pionierstijd was het niet zo evident om mensen te overtuigen van Belgische wijnen”, blikt hij terug. “Maar de laatste 10 jaar hebben we veel geïnvesteerd in de professionalisering en in nieuwe technologieën. De kwaliteit van onze Vlaamse wijn is enorm gestegen de laatste tijd. We kunnen nu perfect concurreren met onze buurlanden.”