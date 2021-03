Voeren start morgen met vaccineren in een eigen mobiel centrum: "Anders zijn inwoners allemaal een uur onderweg" 

Er worden morgen meteen 400 mensen gevaccineerd in Voeren: dat zijn dan 65-plussers, risicopatiënten en zorgpersoneel dat nog niet gevaccineerd is. Voeren is een beetje een speciale gemeente: omdat de inwoners te lang onderweg zouden zijn naar hun vaccinatiecentrum in Tongeren, kunnen zij toch in hun eigen gemeente gevaccineerd worden. Burgemeester Joris Gaens: "Als je bijvoorbeeld van Teuven of Remersdaal naar Tongeren zou moeten, dan ben je toch snel een klein uur onderweg en we vreesden dat dat impact zou hebben op de vaccinatiegraad."

Daarom is binnen de eerstelijnszone afgesproken dat er een mobiel team vanuit Tongeren naar de Provinciale School in 's Gravenvoeren gaat, dat is de vaccinatieplaats. "Omdat Voeren pas nu start liggen we achter in de vaccinatiegraad", zegt burgemeester Gaens, "maar als er morgen meteen 400 mensen gevaccineerd worden, dan is dat meteen 10 procent van de bevolking, en liggen we meteen wat voor. Maar het belangrijkste is dat we aan het eind van de rit toch zeker aan die 70 procent zitten."

Het zijn vooral mensen uit Voeren zelf die morgen aan het werk zijn in het vaccinatiecentrum, zowel vrijwilligers als personeel van de gemeente. Het gaat dan zowel om medisch personeel, als mensen die administratief helpen. Ook de burgemeester zelf gaat morgen helpen, hij gaat het verkeer regelen op de parking.