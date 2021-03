Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

De coronacijfers in ons land stijgen sneller dan verwacht, en dus heeft het Overlegcomité de versoepelingen voor april uitgesteld. De pretparken blijven gesloten en er mogen geen kleine cultuurevenementen plaatsvinden. De jeugdkampen kunnen met maximum 10 deelnemers en zonder overnachting doorgaan. Wil je op vakantiedagen en in het weekend de trein nemen naar een toeristische plek, dan mag je alleen op plaatsen aan het raam zitten. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.