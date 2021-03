Wijn maken in Vlaanderen populair, op 10 jaar tijd 6 keer meer productie

Straks komen zo'n 350 wijnbouwers uit ons land digitaal samen op het allereerste Vlaams wijnsymposium. Het is een initiatief van Vlaams minister van Landbouw en voeding Hilde Crevits (CD&V). Zij wil de wijnsector in ons land professioneler maken. Tijdens het symposium is het de bedoeling dat onderzoekers en wijnbouwers van elkaar kunnen leren.

Dirk Syx uit Zonnebeke is nog volop aan het bouwen aan zijn wijndomein Den Nachtegael. “De ruwbouw is pas klaar. We hebben nu 8,5 hectare aangeplant. Het is de bedoeling om tot 15 te komen. De wintersnoei is pas voorbij, we zijn benieuwd naar de eerste blaadjes”, zegt Syx enthousiast.