Zakenman vrijgesproken voor invoer van 423 kilo cocaïne

De zakenman voerde sinds 2017 zout in vanuit Brazilië. De eerste twee transporten verliepen zonder problemen, maar in de derde container werden drugs gevonden. De zakenman ontkende dat hij daar iets mee te maken had en hij vermoedde dat hij er werd ingeluisd.

Volgens de advocaat van de zakenman waren er verschillende problemen met de verscheping van de container. Die bleef eerst wekenlang op de kade staan in Brazilië en miste tot drie keer toe een schip. Toen de container eindelijk aan boord raakte, maakte het schip nog een omweg via Panama. Op de container zouden ook andere zegels staan dan die waarmee het in Brazilië is vertrokken.

De Antwerpse rechtbank vindt het niet bewezen dat de man wist van de cocaïne in de container. De man is daarom vrijgesproken.