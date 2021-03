Amerikaanse milieuagentschap EPA "herontdekt" klimaatverandering op de website

Huidig president Joe Biden had echter aangekondigd dat hij dat beleid zou omgooien. Op de dag van zijn aantreden ondertekende hij een decreet waardoor de VS terugkeerde in het Klimaatverdrag van Parijs. Nu is er dus opnieuw sprake van klimaat op de site van het EPA. Niet toevallig is de nieuwe topman van het EPA, Michael Regan, vorige week in die functie bevestigd door de Senaat.