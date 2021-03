Astrid H. Roemer eerste auteur uit Suriname die Prijs der Nederlandse Letteren krijgt

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken.

De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De prijs wordt gefinancierd door de Taalunie. De organisatie ligt beurtelings in handen van Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

In 1956 kreeg de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck de prijs voor het eerst. In 2018 ging de prijs naar de Nederlandse dichter en schrijver Judith Herzberg.