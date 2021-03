Auto gaat over de kop op E19 in Mechelen

Kort na 6.30 uur verloor de bestuurder van een auto de controle over het stuur. Dat gebeurde op de E19 ter hoogte van Mechelen-Zuid in de richting van Brussel. Het ongeval gebeurde nadat de auto tegen de aanhangwagen van een rijdende vrachtwagen botste op de rechterrijstrook. De auto ging over de kop en kwam tot stilstand op de linkerrijstrook.

De bestuurder van de auto werd door de brandweer bevrijd. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was bij bewustzijn maar heel verward.

Door het ongeval waren de linkerrijstrook en de middenrijstrook versperd. Het verkeer moest over de rechterrijstrook. Gezien het vroege uur bleef de file beperkt. De rijbaan is ondertussen vrijgemaakt.