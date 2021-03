Coronavoucher voor geannuleerde reizen wordt 1 jaar: wat zijn jouw opties?

Je kunt ervoor kiezen om een nieuwe reis te boeken, maar de reissector merkt dat veel klanten die stap nog niet durven zetten.



“Er is dan ook nog veel onduidelijkheid”, zegt Koen Van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. “De situatie vandaag is wat ze is: België is het enige land in Europa dat het reisverbod verlengd heeft tot 18 april, terwijl het ministerieel besluit maar geldt tot 1 april.”



Van den Bosch spreekt over een juridisch vacuüm. “We willen graag vakanties boeken naar toekomst toe, maar weten niet waar we nu staan.”