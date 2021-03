"Spookdorp" Doel verdwijnt niet, maar wordt heropgebouwd: nu uitzoeken hoe dat kan

Doel ligt aan de Schelde, vlakbij het Deurganckdok, en ook net naast een nog te bouwen tweede getijdendok. Dat komt dus niet op de plaats van het dorp - zoals eerst bedoeling was - maar met een bocht net ernaast, waardoor Doel niet hoeft te verdwijnen. Het polderdorp telde in de jaren 70 meer dan 1.000 inwoners, maar nu wonen er nog amper enkele tientallen mensen in wat inmiddels tot een half vervallen spookdorp is verworden.

