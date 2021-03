Kabinetschef van Maltese oud-premier Joseph Muscat aangeklaagd voor corruptie

Schembri wordt er onder meer van verdacht dat hij smeergeld heeft gekregen van Yorgen Fenech, een van de meest vooraanstaande zakenmensen van Malta. De transactie tussen Fenech en Schembri werden onthuld door Galizia, die ook had geschreven over de wijdverbreide corruptie in de kringen rond toenmalig premierJoseph Muscat. De onderzoeksjournaliste is in 2017 vermoord bij een aanslag met een autobom.