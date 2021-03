Geen schoonheidswedstrijd meer bij Monopoly en niet meer trouwen bij Levensweg: populaire spelletjes krijgen make-over

Monopoly is het spel waarbij je straten koopt en er huizen en hotels op zet. De bedoeling is dat je zo rijk mogelijk wordt. Om de spanning erin te houden, zijn er ook kanskaarten en algemeen fonds-kaarten. Die kunnen een speler geld opbrengen of geld doen verliezen.

Volgens Hasbro hebben de algemeen fonds-kaarten inhoudelijk hun beste tijd gehad. Zo kun je de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd winnen of moet je je verzekeringspremie betalen. Hasbro wil de kaarten meer afstemmen op het echte leven. "De wereld is veel veranderd sinds Monopoly een begrip werd meer dan 85 jaar geleden", schrijft Hasbro in een persbericht.