Vanaf paasvakantie mag je enkel aan het raam zitten in trein naar "toeristische plek": hoe werkt dat in de praktijk? 

Het Overlegcomité heeft gisteren beslist dat vanaf 3 april in treinen alleen maar de zitplaatsen aan het raam mogen worden ingenomen. De maatregel geldt enkel op treinen die naar een "toeristische plek" gaan, en is alleen van kracht in de weekends of schoolvakanties. Maar hoe gaat die regeling er in de praktijk uitzien? Moet ik dan reserveren? En wat als er geen plaats meer is op de trein? We proberen een paar antwoorden op te lijsten.