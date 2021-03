Onaangekondigde carnavalsoptocht trekt honderden kijklustigen in Brussel

Vanmiddag is een bonte en kleurrijke carnavalstoet doorheen Brussel getrokken, van het Vossenplein in de Marollen via het Bethlehemplein in Sint-Gillis naar het Sint-Antoniusvoorplein in Vorst. Het ging om het zogenaamde Carnaval Sauvage, dat normaal gezien plaatsvindt op het Vossenplein. De stoet was niet aangekondigd en had geen toelating. Zowel deelnemers als toeschouwers namen het niet zo nauw met de coronamaatregelen.