Ontbijten met Groen-voorzitter Meyrem Almaci: "Scholen week voor paasvakantie sluiten is optie"

Op het Overlegcomité gisteren is aan de ministers van Onderwijs in ons land gevraagd om tegen maandag een "gedetailleerd en doortastend plan" te maken om het aantal besmettingen drastisch te verminderen. De spreekwoordelijke olifant in de kamer is een sluiting van de scholen, maar daar is gisteren niets over gezegd.

De maatregelen in de scholen zijn al streng, maar er zijn nog heel wat randvoorwaarden waar nog op kan worden ingegrepen, zegt Almaci. "Denk aan de CO2-meters, we hebben er geen zicht of die goed werken. Er is de contactopsporing door de CLB's die kampen met een groot gebrek aan personeel. Dat moeten we echt versterken, dat is onze prioriteit. De vaccinatie van leerkrachten is ook een vraag."