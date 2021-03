Reuzenpanda verwondt verzorger in Pairi Daiza

"Om een reden die nog onderzocht wordt, is een verzorger die reeds veel jaren bij Pairi Daiza aan de slag is, in direct contact gekomen met de vierjarige reuzenpanda Tian Bao, in een gang waarvan de toegang strikt voorbehouden is voor de verzorgers. De panda heeft zijn verzorger ernstig verwond, onder meer aan het been en een arm", meldt Pairi Daiza.

Door een snelle tussenkomst van andere werknemers kon het dier snel bij de verzorger weggehaald worden, zonder de panda te verwonden. De verzorger verkeert niet in levensgevaar en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Normaal gezien verbieden de veiligheidsprotocollen bij Pairi Daiza elk direct contact tussen mensen en reuzenpanda's, van zodra die twee jaar zijn of het gewicht van 70 kilogram bereikt hebben."Reuzenpanda's zijn solitaire dieren die het binnendringen van hun territorium niet tolereren. De verzorger, die al meerdere jaren instond voor de reuzenpanda's, kende de veiligheidsprocedures", aldus Pairi Daiza.