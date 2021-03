Turkije trekt zich terug uit Europese conventie over vrouwenrechten: "ondermijnt de veiligheid van vrouwen nog meer"

De Conventie van Istanbul was het resultaat van jarenlang overleg over maatregelen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestraffen. Dat gold ook voor geweld tegen transgenders en de holebi-gemeenschap. Dat is overigens ook in veel Europese landen een probleem.

De conventie was uitgewerkt binnen de Raad van Europa. Die instelling werd in 1949 opgericht en omvatte aanvankelijk enkel West-Europese landen. Na de val van het communisme is de Raad ook uitgebreid met de voormalige Oostbloklanden. Er zijn nu 47 lidstaten, onder hen ook Turkije. De Raad van Europa staat los van de Europese Unie en heeft een zetel in Straatsburg in Frankrijk. De raad werkt vooral aan afspraken over mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en democratie.

Met de terugtrekking wordt de toch al bestaande kloof tussen Europa en Turkije opnieuw groter. Het modernistische Turkije leek jarenlang aan te sluiten bij Europa, maar heeft zich onder de islamitisch-nationalistische leider Erdogan steeds verder daarvan verwijderd. Critici verwijten Erdogan een sluipende islamisering van de seculiere republiek van Atatürk en ook het steeds meer autoritaire regime van Erdogan drijft het land steeds verder weg van Europa.