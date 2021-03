Twee jaar na de start van de protesten in Hongkong is de revolutionaire sfeer omgeslagen in een angstklimaat. Activisten die manifesteren tegen inmenging van China worden opgepakt en opgesloten. Joshua Wong, een van hen, kreeg in september 13 maanden cel. Voor veel jongeren rijst het dilemma: blijven vechten voor onafhankelijkheid of vluchten naar het buitenland?