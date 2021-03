Het Verenigd Koninkrijk prikt het virus terug: helft van volwassen Britten is minstens een keer gevaccineerd

Het VK zat toen ook in een zwaardere coronacrisis en dus leek er haast bij. Critici beweerden dan wel dat premier Boris Johnson gokte en vaccins erg snel liet goedkeuren en hij legde ook veel eieren in een mandje door midden vorig jaar al een enorme hoeveelheid van AstraZeneca/Oxford te bestellen nog voor duidelijk was of dat vaccin al dan niet zou werken.

Als het een gok, was bleek het een goede: de Britten hebben nu een grote voorsprong inzake vaccinaties op de andere Europese lidstaten die moesten wachten op het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Twee: door de grote bestellingen waren de vaccins ook beschikbaar.

Anderzijds heeft het VK tot nu toe slechts twee vaccins in de strijd geworpen: dat van het Amerikaanse Pfizer en dat van AstraZeneca. Het product van Moderna is ook goedgekeurd, maar moet nog geleverd worden. Blijkbaar was er ook een derde goede beslissing toen de Britse regering -net zoals de Belgische- besloot om door te gaan met AstraZeneca, terwijl de meeste andere landen de vaccinaties hadden opgeschort. Nu beginnen ook de andere EU-lidstaten opnieuw met dat vaccin te werken, maar er zijn dan wel kostbare dagen verloren gegaan.