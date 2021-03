Zware aardbeving treft opnieuw de omgeving van de Japanse stad Fukushima

De beving was voelbaar in de hoofdstad Tokio, maar het epicentrum van de schok lag enkele tientallen kilometeres buiten de kust van de stad Ishinomaki in de prefectuur Miyagi, ongeveer 400 kilometer ten noorden van Tokio. Voor die regio is ook een tsunami-alarm afgekondigd. Een tsunami van een meter hoog zou de kust van Miyagi kunnen bereiken. Dat lijkt niet zo hoog, maar een dergelijke tsunami kan wel veel kracht hebben en verwoestingen aanrichten.

Uit voorzorg is een kerncentrale in Miyagi stilgelegd. Die wordt nu gecontroleerd op schade. Mogelijk is dat ook de reden waarom een aantal delen van de prefectuur zonder stroom zitten.