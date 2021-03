25 gezinnen moeten sociale woning in Lier verlaten, omdat ze ook vermogen hebben in het buitenland

25 gezinnen moeten hun sociale woning in Lier verlaten. Ze hebben hun opzeg gekregen omdat na onderzoek gebleken is dat ze vermogen hebben in het buitenland. Het gaat dan om gronden, huizen of appartementen. De opzeg gaat gepaard met boetes die kunnen oplopen tot 35.000 euro. Het onderzoek veroorzaakt ongerustheid in de Turkse gemeenschap in Lier. Een groot deel van de onderzochte huurders heeft immers wortels in Turkije.