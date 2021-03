41-jarige bestuurder sterft na klap tegen betonnen elektriciteitspaal in Roeselare

De 41-jarige bestuurder uit Roeselare reed zaterdagavond in de Izegemsestraat vanuit Izegem in de richting van Roeselare toen het ter hoogte van de verkeersdrempel onder de E403 plots helemaal fout ging.

Een getuige zag hoe de bestuurder het trottoir raakte en daarna de controle over zijn stuur verloor. De bestuurder knalde aan de overkant van de weg tegen een betonnen elektriciteitspaal. De klap was bijzonder hevig want de betonnen paal begaf het en belandde op de Tesla die in de tuin van een villa belandde.

De 41-jarige Roeselarenaar overleed ter plaatse. Mogelijk is de man onwel geworden achter het stuur. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Na het ongeval bleef de Izegemsestraat tussen Izegem en Roeselare urenlang afgesloten voor het verkeer.