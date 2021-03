Afgebrand Spaans krottendorp van fruitplukkers: "Aardbeien zijn het rode goud, hoe mensen leven, interesseert niemand"

Tijdens een bezoek aan Huelva van de Belgische speciale VN-Rapporteur over extreme armoede en mensenrechten Olivier De Schutter, was die bijzonder kritisch over de verschillende verantwoordelijken: "De regering en de Spaanse bedrijven moeten onmiddellijk de verschrikkelijke leefomstandigheden verbeteren van de verwaarloosde gastarbeiders die als "essentiële werkkrachten" worden ingezet om aardbeien te plukken tijdens de coronapandemie terwijl Spanje in lockdown is", schreef hij in zijn rapport in augustus 2020. De Belgische expert hekelde de manier waarop overheden en bedrijven de verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven.