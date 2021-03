Amerikanen betoogden vannacht tegen golf van haatmisdrijven tegen mensen van Aziatische afkomst

De brutale behandeling van inheemse "Indianen" en zwarte slavernij in de VS is algemeen bekend, maar iets minder de soms even slechte behandeling van Aziatische migranten en hun afstammelingen. Een politieke slogan uit 1893 luidde als volgt: "Shall we have Chinese? No! No! No!".

Al in de 19e eeuw werden in de VS wetten van kracht waardoor Aziaten evenmin als blanken en inheemse groepen niet konden optreden in rechtbanken. In 1882 kondigde de Chinese Exclusion Act een immigratieverbod van tien jaar voor Chinezen af. Die werd nadien verlengd en een tijdlangs zelfs uitgebreid tot andere "ongewenste" mensen uit het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië. Pas in 1943 konden mensen van Chinese afkomst in de VS de nationaliteit aanvragen.