Bekende Egyptische feministe en schrijfster Nawal Al-Saadawi is overleden

Pas in 2005 keerde ze terug naar Egypte, waar ze zich even kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen, maar zich terugtrok toen het regime haar campagne voeren onmogelijk maakte. Twee jaar later vaardigde de leider van de al-Azhar, de hoogste theologische hogeschool van de soennitische islam in Caïro, per fatwah de doodstraf tegen haar uit "wegens afvalligheid". Al-Saadawi was atheïste, wat ook al moelijk ligt in veel delen van de wereld. In datzelfde jaar echter kreeg ze een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel.