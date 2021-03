Positieve reacties van binnen én buiten de Kerk sterken verzet van bisschop Bonny: "Boosheid zakt, overtuiging stijgt"

De Sutter, zelf een boegbeeld van haar partij voor de holebigemeenschap en transpersonen in België, is wel gedoopt maar niet meer katholiek: "Ik ben geboren in de jaren zestig, katholiek opgevoed en heb jarenlang in de gedachte geleefd dat wat ik voelde zondig was. Dit is een déjà vu. Ik kan mij inbeelden dat dit pijn doet als je tot de Katholieke Kerk behoort en een zegening belangrijk vindt."